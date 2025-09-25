Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

fot. Pearl Abyss

Południowokoreańskie studio Pearl Abyss opublikowało nowy zwiastun Crimson Desert. Materiał tym razem skupia się na fabule oraz głównym bohaterze gry, Kliffie. Gracze będą śledzić jego podróż przez kontynent Pywel, której celem jest zjednoczenie towarzyszy z klanu Graymane i walka z tajemniczym złem.

Twórcy zapowiadają, że wędrówka poprowadzi Kliffa przez zróżnicowane lokacje – od skutej lodem tundry, przez gęste lasy, aż po nieprzyjazne górskie szczyty. Świat będzie można przemierzać pieszo lub na wierzchowcach, a podczas podróży bohater napotka zarówno nowych sojuszników, jak i niebezpiecznych przeciwników. Rozbudowany system walki opiera się na swobodzie łączenia ataków w skuteczne kombinacje z wykorzystaniem różnorodnych broni i umiejętności. W produkcji nie zabraknie również aktywności pobocznych, takich jak rzemiosło, gotowanie czy wędkowanie.

Crimson Desert zadebiutuje 19 marca 2026 roku. Przedsprzedaż już wystartowała, a gracze, którzy zdecydują się na zamówienie przedpremierowe, mogą liczyć na cyfrowe bonusy. Zainteresowani mogą sięgnąć również po bogate wydanie kolekcjonerskie. W jego skład wejdzie efektowna diorama, przypinka, 3 naszywki, steelbook, 3 obrazki przedstawiające bohaterów, mapa Pywel oraz list od deweloperów.