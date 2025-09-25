placeholder
Reklama
placeholder

Crimson Desert z nowym zwiastunem fabularnym. Znamy datę premiery i zawartość edycji kolekcjonerskiej

Nowy zwiastun Crimson Desert skupia się na przedstawieniu fabuły, ale z wideo wynika również, że gracze nie powinni narzekać na nudę, a Pywel wypełnione będzie różnego rodzaju aktywnościami.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  data premiery 
zwiastun crimson desert
Crimson Desert fot. Pearl Abyss
Reklama

Południowokoreańskie studio Pearl Abyss opublikowało nowy zwiastun Crimson Desert. Materiał tym razem skupia się na fabule oraz głównym bohaterze gry, Kliffie. Gracze będą śledzić jego podróż przez kontynent Pywel, której celem jest zjednoczenie towarzyszy z klanu Graymane i walka z tajemniczym złem.

Twórcy zapowiadają, że wędrówka poprowadzi Kliffa przez zróżnicowane lokacje – od skutej lodem tundry, przez gęste lasy, aż po nieprzyjazne górskie szczyty. Świat będzie można przemierzać pieszo lub na wierzchowcach, a podczas podróży bohater napotka zarówno nowych sojuszników, jak i niebezpiecznych przeciwników. Rozbudowany system walki opiera się na swobodzie łączenia ataków w skuteczne kombinacje z wykorzystaniem różnorodnych broni i umiejętności. W produkcji nie zabraknie również aktywności pobocznych, takich jak rzemiosło, gotowanie czy wędkowanie.

Crimson Desert zadebiutuje 19 marca 2026 roku. Przedsprzedaż już wystartowała, a gracze, którzy zdecydują się na zamówienie przedpremierowe, mogą liczyć na cyfrowe bonusy. Zainteresowani mogą sięgnąć również po bogate wydanie kolekcjonerskie. W jego skład wejdzie efektowna diorama, przypinka, 3 naszywki, steelbook, 3 obrazki przedstawiające bohaterów, mapa Pywel oraz list od deweloperów.

nullfot. Pearl Abyss

Źródło: youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  data premiery 
zwiastun crimson desert
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Daredevil: Odrodzenie
-

Czy Daredevil dołączyłby do Avengers? Charlie Cox wyjaśnia

2 Fourth Wing. Czwarte skrzydło - okładka
-

Ta książka fantasy stała się hitem. Są nowe informacje o serialu Amazona

3 Jimmy Kimmel i Glen Powell
-

Po sprawie Kimmela akcjonariusze Disneya grożą pozwem. Co zrobi Trump?

4 36. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier
-

Twórcy DC i Marvela pojawią się w Łodzi. Atrakcje 36. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier

5 The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 4
-

Gwiazda Westworld dołączyła do obsady 3. sezonu The Walking Dead: Dead City

6 God of War - DualSense
-

Zróbcie sobie prezent z okazji 20. urodzin God of War. Zapowiedziano limitowany kontroler DualSense

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e05

Miasteczko South Park

s49e01

Ryzykanci

s2025e185

Moda na sukces

s11e11

Wykute w ogniu

s10e28

Wykute w ogniu

s06e01

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e180

Zatoka serc

s38e181

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mark Hamill
Mark Hamill

ur. 1951, kończy 74 lat

Donald Glover
Donald Glover

ur. 1983, kończy 42 lat

David Benioff
David Benioff

ur. 1970, kończy 55 lat

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones

ur. 1969, kończy 56 lat

Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV