Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Fani gier rytmicznych się doczekali! Powstanie nowa perkusja do Rock Band i Guitar Hero

Miłośnicy gier takich jak Rock Band czy Guitar Hero nie będą już skazani na przeszukiwanie portali aukcyjnych i serwisów z ogłoszeniami. W przyszłym roku na rynek trafi zupełnie nowy zestaw perkusyjny od firmy CRKD.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  rock band 
teaser CRKD Drums Guitar Hero zwiastun CRKD
CRKD Drums fot. CRKD
Reklama

Firma CRKD znana jest z produkcji kontrolerów do gier. Na swoim koncie ma m.in. takie urządzenia jak kompaktowy pad NEO S czy gitarę do Rock Band, Guitar Hero i Fortnite Festival, stworzoną we współpracy z firmą Gibson. Niedawno zapowiedziała kolejny kontroler dla fanów gier rytmicznych, a zwiastun zdradza, że będzie to zestaw perkusyjny – coś, na co miłośnicy tego gatunku czekali od lat.

W materiale wideo możemy zobaczyć wygląd urządzenia, które oferować będzie standardowy układ z czterema bębnami i trzema talerzami. Film ujawnia również, że premierę zaplanowano na rok 2026, choć na razie nie podano żadnej bardziej konkretnej daty.

CRKD Drums - teaser

Jak dotąd nie ujawniono dodatkowych informacji, więc na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Zainteresowani mogą jednak zapisać się do listy mailingowej na oficjalnej stronie CRKD, aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi ogłoszeniami.

Źródło: informacja prasowa, youtube.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  rock band 
teaser CRKD Drums Guitar Hero zwiastun CRKD
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Lone Samurai
-

Samuraj kontra dzikie plemię w XIII wieku. Zwiastun szalonego filmu akcji

2 GTA 6
-

Premiera GTA 6 znów przełożona! Graczy czeka jeszcze dłuższe oczekiwanie

3 Doktor Doom w Avengers: Doomsday - grafika stworzona przy pomocy AI
-
Plotka

W Avengers: Doomsday wróci legenda MCU. Z Mjolnirem - ale to nie postać, o której myślicie

4 Jurassic World: Odrodzenie
-
Plotka

Będzie kontynuacja hitu Jurassic World: Odrodzenie. Znamy obsadę i reżysera

5 Doktor Doom w Avengers: Doomsday - grafika stworzona przez AI
-

Kiedy zwiastun Avengers: Doomsday? Poważne źródło wskazuje konkretny termin

6 Arkhamverse - Poison Ivy
-

Ta aktorka chce dostać rolę Poison Ivy w przyszłych Batmanach. Zobaczcie zdjęcia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV