Fani gier rytmicznych się doczekali! Powstanie nowa perkusja do Rock Band i Guitar Hero

fot. CRKD

Firma CRKD znana jest z produkcji kontrolerów do gier. Na swoim koncie ma m.in. takie urządzenia jak kompaktowy pad NEO S czy gitarę do Rock Band, Guitar Hero i Fortnite Festival, stworzoną we współpracy z firmą Gibson. Niedawno zapowiedziała kolejny kontroler dla fanów gier rytmicznych, a zwiastun zdradza, że będzie to zestaw perkusyjny – coś, na co miłośnicy tego gatunku czekali od lat.

W materiale wideo możemy zobaczyć wygląd urządzenia, które oferować będzie standardowy układ z czterema bębnami i trzema talerzami. Film ujawnia również, że premierę zaplanowano na rok 2026, choć na razie nie podano żadnej bardziej konkretnej daty.

CRKD Drums - teaser

Jak dotąd nie ujawniono dodatkowych informacji, więc na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. Zainteresowani mogą jednak zapisać się do listy mailingowej na oficjalnej stronie CRKD, aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi ogłoszeniami.