Crossover Arrowverse - zaskakująca rozmowa Lexa i Monitora. Oto nowe materiały

Premiera tegorocznego crossoveru Arrowverse, dla którego kanwą jest komiks Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, zbliża się już wielkimi krokami. Po ostatnich odcinkach serialu Batwoman i Supergirl stacja The CW wyemitowała kolejne zwiastuny nadchodzącego wydarzenia. W pierwszym z nich Nash Wells odkrywa w końcu tajemne przejście pod ulicami Central City, które doprowadza go do nieznanej lokacji - taki obrót spraw potwierdza raz jeszcze, że w opowieści odegra on podobną rolę jak Pariah w komiksowym pierwowzorze. W drugim materiale widzimy rozmowę Monitora i J'onna J'onzza, po której następuje zupełnie nieoczekiwany dialog Monitora i Lexa Luthora. Mamy również okazję zobaczyć rozszerzony zwiastun z zeszłego tygodnia, który ma pokazać fanom to, czego powinni spodziewać się po ekranowej historii. Zobaczcie sami:

Crossover Arrowverse - zakulisowe zdjęcie

Zobacz także:

Crossover rozpocznie się w odcinku Supergirl, który zostanie wyemitowany 8 grudnia. Jego kolejne odsłony zobaczymy w produkcjach Batwoman (9 grudnia) i Flash (10 grudnia), natomiast po ponad miesięcznej przerwie finał wydarzenia obejmie odcinki Arrow i Legends of Tomorrow (oba 14 stycznia).