Cruella 2 powstanie. Emma Stone podpisuje kontrakt z Disneyem

foto. materiały prasowe

Emma Stone była wymieniana w plotkach jako osoba, która może wytoczyć proces Disneyowi i dołączyć do walki po stronie Scarlett Johansson, która pozwała korporację za straty finansowe spowodowane premierą Czarnej Wdowy w VOD. Wydaje się, że podpisany kontrakt przez Emmę Stonę to pierwsza reakcja Disneya, która ma nie dopuścić do kolejnych konfliktów.

Według Deadline umowa Emmy Stone jest zadowalająca dla obu stron, ale szczegółów kontraktu nie ujawniono. Cruella 2 jest na wstępnym etapie prac i nie wiadomo, kiedy film się pojawi. Nie podjęto też decyzji, czy będzie to film kinowy, hybrydowy (kino i Disney+) czy tylko VOD.

Cruella zebrała z kin 222 mln dolarów. Nie znamy wyników ze sprzedaży w Disney+, ale można założyć, że były one na tyle dobre, że studio chce stworzyć kontynuację. Za kamerą powróci Craig Gillespie, a Tony McNamara powraca jako scenarzysta.

Scarlett Johansson mogła liczyć na wsparcie jedynie innych aktorów, których filmy miały premierę hybrydową, bo w pozwie chodzi o pieniądze z procentu z wpływów ze sprzedaży biletów do kin. Premiery w Disney+ ma wpływ na zmniejszenie kinowej frekwencji. Emma Stone była wymieniana jako potencjalna osoba do pozwu, więc nic dziwnego, że Disney szybko podpisał z nią nowy kontrakt. Wiemy z oświadczeń prasowych, że Dwayne Johnson i jego firma produkcyjna nie ma zamiaru walczyć z Disneyem o Wyprawa do dżungli. Film zebrał do tej pory globalnie 251 mln dolarów, a Johnson jako producent miał wpływ na decyzję o przeniesieniu go do VOD.