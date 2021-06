Cruella doczekała się szczerego zwiastuna. Z czego naśmiewają się Screen Junkies?

Disney

Cruella to nowy aktorski film Disneya oparty na popularnej animacji studia. W nim to Emma Stone wciela się tytułową Cruellę, antagonistkę doskonale znaną fanom 101 dalmatyńczyków. Produkcja cieszy się bardzo dobrymi recenzjami, lecz nawet ona doczekała się szczerego zwiastuna. Ekipa z kanału Screen Junkies wzięła pod lupę najnowszą produkcję w reżyserii Craiga Gillespie. Zobaczcie, co stało się obiektem żartów w najnowszym szczerym zwiastunie.

Przypomnijmy, że bohaterką filmu Cruella jest Estella, która pragnie zostać znaną na całym świecie projektantką mody. Jednak los kieruje ją w mroczniejsze rejony i po latach dziewczyna trudni się drobnymi przestępstwami na ulicach Londynu wraz ze swoimi kompanami. Przypadek sprawia, że bohaterka trafia do świata sławnych i bogatych, a pewna gwiazda rocka zleca jej stworzenie stroju dla siebie. To może być dla niej szansą na wybicie się.

W filmie, oprócz Emmy Stone, zagrali Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham oraz Mark Strong.