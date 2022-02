Crunchyroll, aplikacja VoD dla miłośników anime, debiutuje na Nintendo Switchu

Źródło: Crunchyroll

Nintendo Switch nie jest konsolą stworzoną dla miłośników serwisów VoD. Choć na konsoli bez problemu odpalimy YouTube’a czy Twitcha, na próżno szukać w niej najpopularniejszych platform filmowych pokroju Netflixa, HBO Go czy Amazon Prime Video. Na szczęście posiadacze Switcha otrzymali właśnie dostęp do kolejnej usługi, która umili odpoczynek między kolejnymi sesjami w Animal Crossing: New Horizons.

Serwis Crunchyroll zaprojektował aplikację na Nintendo Switcha, która wyróżnia się na tle innych usług streamingowych dostępnych na tym sprzęcie. Aplikację stworzono na silniku Unreal Engine i jest to pierwszy switchowy serwis VoD, który pozwala zapisywać wideo do pamięci urządzenia, aby odtwarzać je w trybie offline. Dzięki temu kolejne części ulubionych seriali zobaczymy nawet wtedy, kiedy nie będziemy mieli dostępu do internetu. O ile oczywiście zawczasu ściągniemy je na Switcha.

Crunchyroll wyróżnia się na tle innych platform tego typu ściśle sprecyzowaną tematyką. W serwisie znajdziemy wyłącznie produkcje anime, a w ramach subskrypcji możemy oglądać je tego samego dnia, kiedy debiutują na japońskim rynku. Co prawda serwis nie jest dostępny w języku polskim, a część produkcji nie jest dostępna w naszym kraju, jednak niektóre seriale udostępniane są za darmo, a zarabiają na siebie za pośrednictwem reklam.

