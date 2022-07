The DioField Chronicle - jest data premiery. Już wkrótce sprawdzimy wersję demo

fot. Square Enix

The DioField Chronicle zostało ogłoszone podczas tegorocznej, marcowej prezentacji State of Play, ale wygląda na to, że w momencie zapowiedzi prace nad grą był już na zaawansowanym etapie. Firma Square Enix poinformowała właśnie o dacie premiery i okazuje się, że na tę produkcje nie będziemy musieli zbyt długo czekać: trafi ona na sklepowe półki już 22 września. Przypominamy, że zmierza ona na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.

Nadchodząca gra dostępna będzie w trzech wydaniach: standardowym, limitowanym oraz kolekcjonerskim, w którego skład wejdzie między innymi gra planszowa. Na ponad miesiąc przed debiutem, a konkretnie 10 sierpnia, wszyscy zainteresowani będą mogli też sprawdzić wersję demo The DioField Chronicle.

https://twitter.com/DFC_JP/status/1543211688438415361

The DioField Chronicle to nowe RPG tworzone przez Square Enix, które ma opowiedzieć "epicką historię o wojnie i honorze". Poniżej załączamy pierwszy zwiastun gry, który trafił do sieci w marcu.