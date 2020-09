Cyberpunk 2077 - Adidas stworzy buty w klimacie gry. W sam raz na spacer po Night City

Adidas / justfreshkicks.com

Do premiery Cyberpunk 2077 zostało jeszcze trochę czasu, ale na rynku już teraz znaleźć można masę gadżetów i ubrań z tej produkcji. Wkrótce dołączy do nich również obuwie, a konkretnie sportowe buty od firmy Adidas. Model X9000L4 Boost bez wątpienia przykuwa uwagę swoją fioletowo-żółtą kolorystyką, która nawiązuje do nadchodzącego dzieła CD Projekt RED. Na bokach widać też logo gry.

Niestety na ten moment nie podano żadnych szczegółów na temat tych butów. Można jednak założyć, że trafią one na rynek w listopadzie, w okolicach premiery Cyberpunk 2077.

Cyberpunk x Adidas X9000L4 Boost

Przypominamy, że gra zadebiutuje 19 listopada i dostępna będzie na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Google Stadia.