The Last of Us - Nikolaj Coster-Waldau jako Joel w serialu HBO? Tajemniczy komentarz aktora

W marcu tego roku ujawniono, że HBO przygotuje serial na podstawie The Last of Us, popularnej produkcji studia Naughty Dog. Jak na razie nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów na ten temat i nie można wykluczyć, że pandemia koronawirusa pokrzyżowała i opóźniła plany twórców. Mimo tego wielu internautów ma już swoje typy dotyczące aktorów, którzy mogliby się w tym serialu pojawić. Wśród nich często przewija się Nikolaj Coster-Waldau, który w ostatnich latach znany był przede wszystkim jako Jaime Lannister z Gry o Tron. Niedawno wziął on udział w sesji AMA na Reddicie, gdzie zapytano go właśnie o to, czy wcieli się w Joela. Jego odpowiedź jest... zaskakująca.

Duński aktor udzielił bardzo wymijającej odpowiedzi i powiedział tylko, że niedawno sam nabył The Last of Us: Part II i jest to wspaniała gra. Internauci nie dawali za wygraną i próbowali wyciągnąć od niego coś więcej, pytając np. czy próbuje on w ten sposób przygotować się do roli. Coster-Waldau przez cały czas był jednak bardzo tajemniczy i niczego nie potwierdził ani nie zdementował.