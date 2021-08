Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED zatrudnił moderów do prac nad grą

fot. CD Projekt

CD Projekt RED nie ustaje w wysiłkach, by naprawić Cyberpunk 2077. W sierpniu gra doczekała się aktualizacji 1.3, czyli kolejnej dużej porcji poprawek błędów, ale do doskonałości nadal sporo brakuje, szczególnie w przypadku wersji konsolowych. Wygląda jednak na to, że możemy oczekiwać kolejnych patchów, bo polska firma zatrudniła moderów, którzy do tej pory naprawiali grę na własną rękę.

O sprawie poinformował Tyler McVicker. To właśnie on opublikował zrzut ekranu z Discorda, na którym poinformowano o zatrudnieniu twórców modów, odpowiedzialnych za narzędzia Wolvenkit i Redscript. Z krótkiego opisu dowiadujemy się, że zajmą się oni m.in. zapleczem gry oraz dalszym wsparciem dla modyfikacji. Szczegółów jednak nie ujawniono.

https://twitter.com/Tyler_McV/status/1432356378883108865

Warto zaznaczyć, że taka sytuacja nie jest nowością w branży gier. Niedawno informowaliśmy o zatrudnieniu jednej ze scenarzystek moda Fallout London przez Bethesdę.

Cyberpunk 2077 dostępny jest na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One. W tym roku mamy doczekać się aktualizacji, która wykorzysta większą moc konsol nowej generacji.