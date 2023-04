Cyberpunk 2077 z wyjątkowym plakatem od Displate. Panel OLED rozświetla ulice Night City

Firmy Displate i CD Projekt RED ujawniły nowy plakat z gry Cyberpunk 2077. Tym razem mamy jednak do czynienia z wyjątkowym produktem, bo jest to podświetlany plakat, do którego stworzenia wykorzystano ultracienki panel OLED. Umożliwił on wzbogacenie grafiki o animacje świetlne i selektywne podświetlenie. Zasilanie można zapewnić na dwa sposoby - podłączając kabel USB-C do zasilacza lub dołączonego w zestawie powerbanka, który umożliwi około 20 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Plakat o nazwie Seduced by Night City ma wymiary 45 cm x 32 cm i kosztuje 299 euro, a więc około 1400 zł. Warto również zaznaczyć, że produkt jest limitowany i dostępny będzie w sprzedaży jedynie przez 3 miesiące. Nowe produkty z serii Lumino ujawniane będą co dwa tygodnie.

Displate Lumino x Cyberpunk 2077 - Seduced by Night City - zdjęcia plakatu

Displate Lumino - Secuded by Night City

Cieszymy się, że możemy przedstawić Lumino poprzez unikalny styl Cyberpunka 2077. To połączenie idealne! Każdy detal pierwszego Lumino, od kształtu i rozmieszczenia paneli OLED aż po wybór uszlachetnień druku, został zaprojektowany specjalnie z myślą o tym konkretnym projekcie. W ten sposób podchodzimy do wszystkich plakatów w naszej limitowanej serii, za każdym razem tworząc Lumino od zera. Tylko tak możemy sprawić, że fani i kolekcjonerzy włączą na swoich ścianach prawdziwą magię - powiedział Rafał Kocik, head of Displate’s Design Studio.