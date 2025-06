Nie każdy Harkonnen jest zły! Ten gracz pomaga nowym w świecie Dune: Awakening

fot. Funcom

Dune: Awakening może być wymagającą produkcją, zwłaszcza dla nowych graczy. Gra stworzona przez studio Funcom zabiera ich w podróż na Arrakis – planetę, na której niebezpieczeństwo czai się z każdej strony, a zagrożeń nie brakuje. Należą do nich m.in. palące słońce, przerażające czerwie pustyni oraz inni gracze, którzy nie zawsze mają dobre intencje. Okazuje się jednak, że czasem pomoc może nadejść z zupełnie niespodziewanej strony.

Użytkownik Reddita o pseudonimie Schrogs, grający przedstawicielem rodu Harkonnenów, postanowił ułatwić początkującym start w Dune: Awakening. We wpisie poinformował, że w okolicy pierwszego lochu stworzył on strefę odpoczynku, w której nowicjusze mogą zdobyć wodę, sprzęt oraz zasoby – o ile zdecydują się podejść do otwartych skrzyń. Jak zauważył Schrogs, obecnie gra nie pozwala na nazywanie skrzynek ani ustawianie znaków, dlatego niektórzy gracze mogą je zignorować, sądząc, że są zamknięte lub obawiając się, że dokonają kradzieży.

Wpis Schrogsa spotkał się z dużym zainteresowaniem użytkowników Reddita – zgromadził ponad 1600 polubień i 200 komentarzy. Niektórzy dziękowali mu za wsparcie, inni dzielili się własnymi, podobnymi doświadczeniami, a w jednym z komentarzy jego postać została nazwana „najmniej zgodnym z lore Harkonnenem”.