The Last of Us: Part II lepsze od Wiedźmina 3. Gra Naughty Dog pobiła rekord Dzikiego Gonu

Studio Naughty Dog ma kolejne powody do zadowolenia. Ich najnowsze dzieło, ubiegłoroczne The Last of Us: Part II, stało się najczęściej nagradzaną grą w historii. Produkcja ta, jak zdradza serwis gameawards, otrzymała 262 branżowe nagrody (171 od mediów, 91 od użytkowników), pobijając tym samym dotychczasowy rekord polskiej produkcji, czyli Wiedźmina 3 z 260 nagrodami (172 od prasy i serwisów, 88 od samych graczy).

Niestety, wygląda na to, że nowa produkcja CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, będzie miała bardzo trudne zadanie w powtórzeniu sukcesu Dzikiego Gonu. Futurystyczne RPG polskiego studia na ten moment może pochwalić się zaledwie 26 nagrodami i w 2020 roku wyprzedziły ją trzy inne tytuły - poza The Last of Us: Part II także Hades i Ghost of Tsushima. Być może jednak sytuacja zmieni się po obiecanych poprawkach, darmowych DLC i aktualizacji do konsol nowej generacji - przypominamy, że wszystkie te elementy mają trafić do gry w nadchodzących miesiącach.