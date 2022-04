Wiedźmin 3: Dziki Gon na PS5 i Xbox Series S/X nie zadebiutuje zgodnie z planem. CD Projekt wstrzymuje premierę

CD Projekt

CD Projekt RED, studio odpowiedzialne za grę Wiedźmin 3: Dziki Gon, poinformowało w mediach społecznościowych, że ulepszona wersja tej produkcji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X nie zadebiutuje w pierwotnie planowanym terminie. Debiut został wstrzymany bezterminowo. Przypominamy, że do tej pory datą premiery był drugi kwartał 2022 roku.

Oficjalnego powodu takiego działania nie podano. Nieoficjalne informacje wskazują jednak na to, że CD Projekt zrezygnował z usług rosyjskiego oddziału Saber Interactive po agresji Rosji na Ukrainę i polskie studio zamierza zakończyć prace we własnym zakresie. To zaś może być czasochłonne, biorąc pod uwagę, że deweloperzy pracują również nad dalszym rozwojem Cyberpunk 2077 oraz zupelnie nowym projektem w uniwersum Wiedźmina przygotowywanym na silniku Unreal Engine 5.

https://twitter.com/witchergame/status/1514285274553008135

