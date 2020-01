Cyberpunk 2077 - twórca God of War broni decyzji o opóźnieniu gry

Cyberpunk 2077 miał zadebiutować w kwietniu tego roku, ale twórcy zdecydowali się na przesunięcie premiery na wrzesień. Za powodem opóźnień rzekomo ma stać słaba optymalizacja na współczesnych konsolach, szczególnie na pierwszym modelu Xboksa One. Teraz głos w tej sprawie zabrał Cory Barlog, reżyser i scenarzysta gry God of War.

Twórca przygód Kratosa uważa, że opóźnienie premiery jest w takich sytuacjach czymś zupełnie naturalnym i koniecznym, jeśli chce się, by finalny produkt został w pełni ukończony i zoptymalizowany już na etapie produkcyjnym.

Nie mogę mówić za całą branżę, więc proszę kolegów o skorygowanie, jeżeli mają inne doświadczenia, ale mam wrażenie, że jest sprawdza się to w przypadku większości tytułów. Są bardzo brzydkie, dopóki nie przestają takie być. Czyli zazwyczaj dopiero pod koniec prac - napisał Barlog na Twitterze.

Dla mnie nie ma niczego wstydliwego czy nikczemnego w tym, że gra nie funkcjonuje dobrze w trakcie procesu produkcyjnego. Wszyscy oczywiście chcielibyśmy wydać najbardziej płynny i możliwie w największym stopniu pozbawiony błędów tytuł. Czasami (w większości sytuacji) nam się udaje. Innym razem nie. Ale nigdy nie jest tak, że nie próbowaliśmy - dopowiada.

I can't say I speak for the industry, so fellow devs chime in to disagree or correct if you feel your experience is different, but I feel this to be true for *most* games.

GAMES ARE VERY UGLY, FOR A LONG TIME, UNTIL THEY ARE NOT.

Traditionally, that is right near the end.

— Cory Barlog 🖖 Little Creep League (@corybarlog) January 22, 2020