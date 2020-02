Cyberpunk 2077 - świetna figurka V od firmy Dark Horse. Zobacz zdjęcie

Cyberpunk 2077 doczeka się licznych gadżetów, które będą ciekawym dodatkiem do kolekcji miłośników takich klimatów i gier CD Projekt RED. Na rynek trafi edycja kolekcjonerska zawierająca m.in. imponującą statuetkę przedstawiającą głównego bohatera na motocyklu, a także produkty McFarlane Toys. Figurkę V zapowiedziała też firma Dark Horse i trzeba przyznać, że prezentuje się ona naprawdę świetnie.

Dzieło Dark Horse przedstawia męską wersję głównego bohatera, V. W dłoni dzierży on broń palną, a z drugiej ręki wychodzi mu Mantis Blade, czyli składane, śmiertelnie niebezpieczne ostrze. Produkt ma być wysoki na około 25 cm i będzie kosztował 49,99$, czyli ok. 200 zł.

fot. Dark Horse

Firma wprowadzi na rynek również figurkę Johnny'ego Silverhanda. Ta również będzie miała 25 cm wysokości i cenę 49,99$, jednak jak na razie nie pokazano jej zdjęcia. Jest za to jej opis.

Ta zapierająca dech w piersiach figurka Johnny'ego Silverhanda zabrała topór na strzelaninę - legendarny Rockerboy i frontman Samurai weźmie Night City i was szturmem w Cyberpunk 2077.

Data premier figurek nie została ujawniona, chociaż niewykluczone, że trafią one do sprzedaży równocześnie z grą. Przypominamy, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.