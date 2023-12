Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - zwiastun premierowy. Keanu Reeves i Idris Elba zapraszają do Night City

fot. youtube.com

Już za kilka dni Cyberpunk 2077 będzie obchodził swoje 3. urodziny, ale CD Projekt dba o to, by gracze nie zapomnieli o tej produkcji! Dziś doczekaliśmy się nie tylko premiery aktualizacji 2.1, która wprowadza nową zawartość (między innymi wyczekiwane przez wielu od dawna metro), ale również wydania Ultimate Edition. To zbiorczy pakiet, w którego skład wchodzi podstawowa wersja gry oraz fabularne rozszerzenie Widmo Wolności, zapewniające od 15 do nawet 30 godzin dodatkowej zabawy.

W sieci pojawił się już premierowy zwiastun Ultimate Edition. W materiale widzimy sceny z rozgrywki przeplatane fragmentami z Keanu Reevesem i Idrisem Elbą, a więc aktorami wcielającymi się odpowiednio w Johnny'ego Silverhanda i Solomona Reeda.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - zwiastun premierowy

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition dostępne jest na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Warto bowiem przypomnieć, że dodatek Phantom Liberty, w odróżnieniu od podstawowej wersji gry, nie trafił na konsole poprzedniej generacji.