Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - nowy zwiastun dodatku. Twórcy chwalą się ocenami

fot. CD Projekt

Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Widmo Wolności, czyli fabularne rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077, to być może do zabawy zachęci Was nowy zwiastun. W krótkim, trwającym nieco ponad minutę materiale zebrano opinie mediów na temat dodatku, a te są bardzo pozytywne. Możemy przeczytać między innymi, że CD Projekt zapewnił świetną opowieść, a nawet, że jest to jedno z najlepszych rozszerzeń w historii. Jeśli zaś chcecie dowiedzieć się więcej na temat Phantom Liberty, to zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - zwiastun z ocenami mediów

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępne jest wyłącznie na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Rozszerzenie, w przeciwieństwie do podstawowej wersji gry, nie ukazało się na urządzeniach poprzedniej generacji.