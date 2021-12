Cyberpunk i Wiedźmin otrzymają elementy sieciowe

CD Projekt

Przedstawiciele CD Projekt RED już kilkukrotnie wypowiadali się na temat trybów multiplayer. Teraz do tematu powrócił Adam Kiciński, prezes studia, który w trakcie rozmowy z inwestorami zapowiedział, że obie marki, Cyberpunk oraz Wiedźmin, otrzymają w przyszłości jakieś opcje sieciowe. Warto jednak zaznaczyć, że użył on właśnie takiego sformułowania: "marki", a więc prawdopodobnie nie chodzi tu o dodanie funkcji online do obecnych już na rynku gier, takich jak Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 3: Dziki Gon, a być może dopiero o kolejne ich odsłony, które nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane.

Planujemy w przyszłości stopniowo dodać opcje multiplayer do obu marek, w tym Cyberpunka.

Kiciński nie chciał jednak zdradzić, która z gier jako pierwsza otrzyma elementy multiplayer.

Nie ujawniamy, która marka jako pierwsza otrzyma funkcje multiplayer, ale pierwsze podejście będzie czymś, z czego chcemy się uczyć, by z czasem dodawać więcej, krok po kroku chcemy otwierać drzwi multiplayerowi i stopniowo wprowadzać nowe aktywności.

We wprowadzeniu elementów sieciowych maj pomóc technologia, która zostanie "płynnie wprowadzona" w proces produkcji przyszłych gier. Prezes CD Projekt RED uspokaja jednak miłośników zabawy solo: single player w dalszym ciągu będzie ważny dla studia.