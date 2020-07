Cyberpunk 2077 - co z edycjami kolekcjonerskimi? CD Projekt RED uspokaja graczy

CD Projekt RED

W polskim internecie ponownie zrobiło się głośno o Cyberpunk 2077. Tym razem związane było to z listami, które dostała część graczy. Dotyczą one ogłoszenia upadłości firmy CDP Sp. z o. o., która miała zajmować się dystrybucją nadchodzącej produkcji. W zawiadomieniu znaleźć można jeden wyjątkowo niepokojący fragment, który sugeruje, że zamówienia przedpremierowe zostały anulowane, a klienci będą musieli ubiegać się o zwrot pieniędzy. Wygląda jednak na to, że nie trzeba się tego obawiać.

Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele CD Projekt RED. W wiadomości rozesłanej do klientów informują oni, że gwarantują dostarczenie im zamówionej gry, nawet jeśli wiadomość od syndyka wskazuje na coś innego. Dodają również, że nie będą wiązać się z tym żadne dodatkowe opłaty i formalności, a w sprawie ewentualnych wątpliwości należy kontaktować się bezpośrednio z nimi.

Wobec zaistniałej sytuacji CD PROJEKT RED postanowiła przyjąć na siebie zobowiązanie i odpowiedzialność za dostarczenie Gry oraz ewentualne dokonanie zwrotów wpłaconych kwot osobom, które odstąpiły od umowy po dniu ogłoszenia upadłości CDP. Jako deweloper odpowiedzialny za produkcję Gry nie chcemy, żeby graczy spotkały jakiekolwiek negatywne konsekwencje związane z upadłością naszego dystrybutora (tj. CDP), dlatego zapewniamy, że dostarczymy Grę wszystkim osobom, które ją zamówiły - bez żadnych dodatkowych opłat i formalności - czytamy w komunikacie .

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 19 listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gra otrzyma też darmową aktualizację do wersji na konsole nowej generacji.