Cyberpunk: Edgerunners - tak prezentuje się czołówka anime opartego na grze od Netflixa

materiały prasowe

Cyberpunk: Edgerunners, czyli nadchodzące anime na podstawie Cyberpunk 2077 autorstwa polskiego studia CD Projekt RED, doczeka się openingu. Wideo z czołówką trafiło właśnie do sieci

Na serial składać się będzie 10 odcinków, które przedstawią nową historię w uniwersum znanym z gry. Głównym bohaterem będzie młody chłopak, który decyduje się zostać jednym z tytułowych edgerunnerów, czyli wyjętych spod prawa najemników działających w niebezpiecznym mieście przyszłości - Night City. Zobaczcie wideo:

Za projekt odpowiada doświadczone Studio Trigger, które wcześniej pracowało nad takimi tytułami, jak Kill La Kill czy BNA: Brand New Animal. Ścieżkę dźwiękową przygotował Akira Yamaoka, japoński kompozytor znany przede wszystkim jako autor muzyki do kultowej serii survival-horrorów Silent Hill. Wszystko nadzorują ludzie z CD Projekt RED. To studio oficjalnie jest opisywane jako twórcy serialu.

Cyberpunk: Edgerunners - premiera w Netflixie we wrześniu 2022 roku.