Cyfrowy Polsat oraz Ipla znikną z rynku, zastąpi je usługa Polsat Box

Źródło: Materiały prasowe

Mirosław Błaszczyk, prezes Grupy Polsat Plus, w liście do pracowników poinformował o rozpoczęciu procesu rebrandingu kluczowych usłuch firmy. Korporacja porzuci marki Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat GO oraz Ipla i zastąpi je nową marką Polsat Box, która ma lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Nowe marki połączy także wspólne hasło „Wybierz swoje wszystko”.

W miejscu telewizyjnej platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat pojawi się Polsat Box, Cyfrowy Polsat Go zostanie przemianowany na Polsat Box GO, a Ipla na Polsat Go. Firma liczy na to, że pod wspólną nazwą nowe usługi będą mogły dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Jak poinformował serwis Wirtualne Media, Polsat Box GO ma oferować dostęp do odpłatnych treści w ramach kilku planów pakietowych. W zasobach tej platformy znajdziemy przeszło 100 stacji telewizyjnych, wśród których nie zabraknie materiałów od zewnętrznych nadawców. Z koeli Polsat GO ma być miejscem dla tych osób, które szukają darmowych treści wideo. W usłudze znajdziemy wyłącznie materiały od Grupy Polsat Plus.

Przedstawiciele Grupy Polsat Plus nie poinformowali, kiedy proces rebrandingu dobiegnie końca ani kiedy zadebiutują platformy Polsat Box GO oraz Polsat GO.