Czarna Pantera 2 - Namor przygotowuje się do wojny na nowym zdjęciu. Są też plakaty z bohaterami filmu

Tenoch Huerta zadebiutuje jako Namor w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu. W nowym numerze Total Film zaprezentowano nowe zdjęcie bohatera, ale też mamy wypowiedź aktora. Dziennikarz zapytał go, czy jego postać można porównać do Killmongera, poprzedniego antagonistę z filmu o Czarnej Panterze, który zebrał świetne recenzje i zwracano uwagę na jego ciekawe motywacje. Huerta ma taką nadzieję i chociaż nigdy nie próbuje porównywać się z innymi aktorami i granymi przez nich postaciami, ale przyznaje, że Michael B. Jordan stworzył świetnego antagonistę, a widzowie go pokochali. Ma zatem nadzieję, że jego postać podobnie zaangażuje widzów.

Swojej wypowiedzi udzielił też szef Marvel Studios, Kevin Feige. Powraca myślami do śmierci Chadwicka Bosemana, odtwórcy roli T'Challi i mówi, że nadchodzące widowisko zadaje pytanie "Jak iść naprzód w obliczu wielkiej straty i wielkiej tragedii, a także w obliczu nowego zagrożenia, które pojawia się nagle i nie daje ci okazji do przetworzenia swojego żalu". Dodaje też, że są wierni historii komiksu (Namor zadebiutował w 1939 roku), ale dodają kilka zmian, które mają uczynić z Namora postać jeszcze mocniej związaną ze specyfiką danej kultury. Przypomnijmy, że w wersji Ryana Cooglera będzie władcą Talocanu z dużymi inspiracjami kultury Azteków. Zobaczcie zdjęcia, plakaty oraz materiał wideo od kulis:

Premiera 11 listopada 2022 roku w kinach.