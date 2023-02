Czarna Pantera 2 - Okoye kontra Dora Milaje. Usunięta scena pełna emocji

fot. Marvel

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu powraca z ekscytującą sceną, w której Okoye przeciwstawia się narodowemu zespołowi strażniczek. Ujęcie zostało udostępnione na Twitterze Marvel Studios. W ten sposób wytwórnia świętuje wydanie filmu na nośnikach fizycznych i cyfrowych. Materiał w takiej wersji zawiera liczne dodatki, do których zaliczają się usunięte kadry.

Wydaje się, że scena, którą opublikowało studio jest następstwem porwania Shuri oraz wydalenia wojowniczki przez królową. Okoye w tym ujęciu to piekielnie zdeterminowana kobieta, zamierzająca za wszelką cenę odnaleźć zaginioną księżniczkę. Na przeszkodzie staje jej jednak Ayo, która wzywa do walki zespół pozostałych strażniczek. Do seansu zaprasza natomiast sama Danai Gurira.

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1623071603851464704

Czarna Pantera 2 - debiut na Disney+

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem. Po sukcesie kasowym przyszedł czas na świetny debiut na Disney+. Produkcja została okrzyknięta najchętniej oglądaną globalną premierą Marvela na platformie. Choć studio nie podało konkretnych danych, wiadomo, że pomiar badano na podstawie liczby godzin streamingu w ciągu pierwszych pięciu dni. Natomiast Samba TV, czyli firma zajmująca się technologią telewizyjną, która gromadzi dane dotyczące oglądalności na całym świecie, wykazała, że film był streamowany w 2,1 mln amerykańskich gospodarstw domowych. Najczęściej zaś w domach osób czarnoskórych (+44%) oraz latynoskich (+27%).

Czarna Pantera 2 - film dostępny na Disney+.

Czarna Pantera 2 - zdjęcia

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu