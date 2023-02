The Power - zwiastun nowego serialu. W tej historii to mężczyźni boją się kobiet

fot. Amazon Prime Video

The Power stanowi adaptację powieści o tym samym tytule, którą napisała Naomi Alderman. Książka zadebiutowała w 2017 roku i stała się prawdziwym bestsellerem. Przetłumaczona na ponad dwadzieścia pięć języków, zdobyła kilka nagród literackich. Fabuła powieści to oryginalna historia o nastoletnich dziewczynach, które nagle odkryły w sobie niespotykane umiejętności. Moc porażania ludzi prądem ulokowana na opuszkach palców to siła, jaką odnalazły w sobie.

Serial pokaże, w jaki sposób młode bohaterki wykorzystają swoje specyficzne umiejętności. Świat dowie się, że uśpiona moc drzemie również w starszych kobietach, co oznacza, że prawie każda przedstawicielka płci pięknej jest zdolna do nieprawdopodobnych wyczynów. Poprowadzi to do zmiany hierarchii płci i polityki na całym świecie.

The Power - zwiastun

Produkcja przedstawi obsadę niezwykłych postaci z różnych zakątków świata. Londyn, Seattle, Nigeria czy Europa Wschodnia - wszędzie tam dotrze rewolucja. Wszystko dlatego, że moc ewoluuje od mrowienia w ciele nastolatków, do całkowitego odwrócenia porządku sił na Ziemi.

W The Power wystąpią m.in. Toni Collette, John Leguizamo, Auli'i Cravalho, Toheeb Jimoh, Josh Charles i inni.