Zwiastun serialu Motorheads. Szybcy i wściekli dla nastolatków, czyli miłość, szkoła i wyścigi

fot. Prime Video

Seria Szybcy i wściekli Waszym zdaniem odjechała zbyt daleko ze swoimi wybuchowymi pomysłami? Motorheads to nowy serial Prime Video, który powraca do korzeni tego, co ludzie polubili w tamtej serii - wyścigów. Robi to jednak w stylu Gen Z i nastolatkowych miłosnych perypetii.

Prime Video opublikowało zwiastun dziesięcioodcinkowego sezonu serialu Motorheads z Ryanem Phillippe, Nathalie Kelley, Michaelem Cimino, Melissą Collazo i wieloma innymi w obsadzie. Produkcja zadebiutuje na platformie 20 maja 2025 roku.

Oto pierwszy zwiastun, który pokazuje, czego można się spodziewać. Wyścigi, nastolatkowie, miłość i dziedzictwo ojca.

Motorheads - fabuła, premiera, ilość odcinków

To opowieść o pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i pierwszym posiadaniu samochodu. Akcja serialu toczy się w niegdyś tętniącym życiem amerykańskim mieście, które lata świetności ma już za sobą, a które rozpaczliwie próbuje odzyskać dawny blask. To pełna adrenaliny historia grupy outsiderów, których połączyła wspólna pasja do ulicznych wyścigów. Razem próbują odnaleźć się w szkolnej hierarchii i regułach rządzących licealnym światem.

Obsada: Ryan Phillippe, Nathalie Kelley, Michael Cimino, Melissa Collazo, Uriah Shelton, Nicolas Cantu, Drake Rodger, Josh Macqueen, Mia Healey, Matt Lanter, Audrey Gerthoffer, Johnna Dias-Watson.

1. sezon liczy 10 odcinków. Premiera: 20 maja 2025 roku.