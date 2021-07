Czarna Pantera 2 - wideo z planu. Zdradza, jak MCU poradzi sobie ze śmiercią Bosemana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W sierpniu 2020 roku nieoczekiwanie po walce z rakiem zmarł Chadwick Boseman, tytułowa gwiazda filmu Czarna Pantera. MCU i Marvel Studios stanęło przed wyzwaniem, bo sequel już był opracowany, prace na planie miały datę startu, ale wszyscy muszą sobie poradzić nie tylko z emocjonalnym skutkiem śmierci przyjaciela i kolegi z planu, ale też z konsekwencjami fabularnymi. Pierwsze wideo z planu filmu Czarna Pantera 2 pokazuje budowę jednej ze scenografii, a fani i dziennikarze szybko rozszyfrowali z czym mamy do czynienia. Zobaczcie wideo:

Jak donosi Screenrant, istotne są tutaj kolumny, na którym są napisy. Na nich są następujące słowa: Rest in Power, King T'Challa, Our Hero, It Was an Honor oraz Wakanda Forever. To oznacza, że obserwujemy miejsce, w którym najpewniej będzie spoczywać zmarły superbohater, więc oznacza to że T'Challa zostanie fabularnie uśmiercony. Oficjalni nie wiadomo, jak to dokładnie zostanie rozwiązane.

Wcześniej mówiono, że nikt nie ma zamiaru obsadzać nowego aktora w tej roli, ani odtwarzać Chadwicka Bosemana przy pomocy efektów specjalnych. Stawiają na uhonorowanie aktora. To oczywiście nie oznacza, że nie będzie wybrana nowa postać do miana Czarnej Pantery. W komiksach Czarną Panterą była między innymi siostra T'Challi.

Czarna Pantera 2 - premiera w 2022 roku.