Czarna Pantera 2 - zdjęcia z planu. Shuri na motorze i pierwsze spojrzenie na Ironheart

Źródło: Marvel

Obecnie w Cambridge w stanie Massachusetts trwają prace na planie filmu MCU Czarna Pantera 2. Do sieci trafiły zdjęcia, które prezentują scenę pościgu. Według źródeł widać na nich dublerkę Letitii Wright, odtwórczyni roli Shuri, na motocyklu. Być może jest to sekwencja, w czasie której Wright została ranna. Natomiast na innych zdjęciach widzimy po raz pierwszy Riri Williams, w którą wciela się Dominique Thorne. To bohaterka znana jako Ironheart, następczyni Iron Mana. Na zdjęciach widzimy ją zapewne na kampusie MIT, ponieważ na tej uczelni studiowała w komiksach.

Dla przypomnienia w komiksach Riri Williams jest genialną 15-latką, która swoją zbroję na wzór pancerza Iron Mana zbudowała w swoim pokoju w akademiku na MIT. To zwróciło uwagę Tony'ego Starka, który zachęcił dziewczynę do kontynuowania roli superbohaterki. Oczywiście z wiadomych przyczyn geneza postaci w MCU zostanie zmieniona.

https://twitter.com/MarvelTimesBR/status/1430838002360672260

https://twitter.com/CosmicMedia_/status/1431012357879189504

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Oprócz wspomnianych Wright i Thorne w obsadzie znajdują się Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba i Angela Bassett. Za kamerą powraca twórca pierwszej części, Ryan Coogler.

Czarna Pantera 2 - premiera filmu w amerykańskich kinach 8 lipca 2022 roku.