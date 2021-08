Obsadzenie Roberta Downeya Jr. największym ryzykiem MCU? Kevin Feige komentuje

Źródło: Marvel

Kinowe Uniwersum Marvela istnieje od 13 lat i przez ten czas podjęto wiele kreatywnych i niekonwencjonalnych decyzji. Mimo to, szef Marvel Studios, Kevin Feige twierdzi, że to obsadzenie Roberta Downeya Jr. było największym ryzykiem podjętym przez studio.

W 2008 roku premierę miał film Iron Man, który otworzył i zapoczątkował wielkie kinowe uniwersum. Tony Stark grany przez Roberta Downeya Jr. stał się z miejsca ulubieńcem fanów, którzy nie wyobrażają sobie do dziś, że inny aktor mógłby wejść na jego miejsce. Warto jednak pamiętać, że przed rolą Starka, aktor zmagał się z wieloma problemami, jak chociażby uzależnieniem od narkotyków. Feige powiedział CinemaBlend, że gdyby nie on, MCU nie byłoby tam, gdzie znajduje się teraz.

Miałem szczęście uczestniczyć we wczesnych filmach o Spider-Manie i X-Menach. Ale chcieliśmy zrobić film o Iron Manie. I nadal uważam, że największym ryzykiem – co teraz wydaje się oburzające – było obsadzenie Roberta Downeya Jr. Było to zarówno największe ryzyko, jak i najważniejszy aspekt podczas tworzenia Kinowego Uniwersum Marvela. Bez Roberta nie siedzielibyśmy tutaj dzisiaj. Naprawdę w to wierzę.

Na ten moment przyszłość Tony'ego Starka w MCU nie jest znana. Chociaż fani wciąż mają nadzieję na jego powrót, pożegnaliśmy jego postać w Avengers: Koniec gry, a sam aktor co jakiś czas wypowiada się w podobnym tonie na temat próbowania innych ról w swojej karierze.

