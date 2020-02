Czarna Pantera - piosenka z filmu stała się przedmiotem sporu sądowego

Czarna Pantera okazała się ogromnym sukcesem Marvel Studios. Produkcja zarobiła na całym świecie ponad miliard dolarów i zdobyła jako pierwsze widowisko MCU nominację do Oscara dla najlepszego filmu. Tryumf święciła również płyta z soundtrackiem z projektu pod tytułem Black Panther: The Album. Znajdziemy na niej między innymi piosenkę Pray For Me w wykonaniu The Weeknda, którą możemy usłyszeć w scenie w kasynie. Utwór stał się przedmiotem sporu sądowego. Kendrick Lamar, który pracował nad soundtrackiem oraz The Weeknd zostali pozwani przez zespół rockowy Yeasayer, którego członkowie twierdzą, że w piosence użyto bezprawnie sampli z ich numeru Sunrise. Jak podaje skład ich utwór ma charakterystyczny męski chór śpiewający w wysokich rejestrach, który miał być użyty w Pray For Me osiem razy.

Grupa domaga się w pozwie nieokreślonego zadośćuczynienia oraz zaprzestania sprzedaży i licencjonowania piosenki.