Moon Knight - przybliżona data rozpoczęcia zdjęć i premiery serialu Marvela

Serial Marvela i Disney+ pt. Moon Knight jest obecnie w głębokiej fazie przedprodukcyjnej. Według Geeks WorldWide produkcja serialu ma się rozpocząć jeszcze w listopadzie 2020 roku w Pinewood Studios w Atlancie w stanie Georgia. W tym miejscu będą się też odbywać prace nad innymi serialami Marvela (Ms Marvel i She-Hulk). Powstają tam również WandaVision, Loki i The Falcon and the Winter Soldier.

Szczegóły fabuły pozostają nieznane, ale inne pogłoski mówią, że obok tytułowej postaci możemy zobaczyć też marvelowego Draculę. Moon Knight ma zadebiutować na Disney+ w grudniu 2021 roku lub wiosną 2020 roku i ostatecznie pojawić się też na dużym ekranie w przyszłych filmach, podobnie jak She-Hulk i Ms Marvel.

Bohaterem komiksowego jest Marc Spector - były najemnik, który został uratowany przed śmiercią na egipskiej pustyni i obdarzony nadludzkimi mocami pewnego boga. Po powrocie do USA przywdziewa kostium tytułowego Moon Knighta, który nie jest jedynym alter-ego Spectora. Jego moc zależy od fazy Księżyca.