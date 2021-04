Czarna Pantera - grupa fanów chce nowego aktora w roli. Jest petycja

Źródło: Materiały prasowe

Kilka tysięcy fanów Czarnej Pantery prosi o ponownie obsadzenie postaci T'Challi, czyli bohatera, w którego wcielał się zmarły w zeszłym roku Chadwick Boseman. Prośba motywowana jest chęcią okazania szacunku pracy aktora i uhonorowania spuścizny tego komiksowego i filmowego herosa.

Filmowy T'Challa dopiero rozpoczął swoją historię w MCU - do opowiedzenia jest jeszcze znacznie więcej - piszą twórcy petycji.

Petycja została opublikowana na Change.org przez E-Man's Movie Reviews. Skierowana jest, rzecz jasna, do szefa Marvel Studios, czyli Kevina Feige, a także Louisa D'Esposito i Ryana Cooglera. Feige wcześniej zapowiedział, że T'Challa nie będzie portretowany przez innego aktora. Petycję podpisało już ponad 4000 osób.

Gdyby Marvel Studios zrezygnowało z T'Challi, odbiłoby się to kosztem widzów, którzy widzieli w nim siebie. Dotyczy to również milionów fanów, którzy inspirują się tą postacią. (...) Brak recastingu może uniemożliwić jednemu z najpopularniejszych czarnoskórych superbohaterów rozbudowanie swojej spuścizny. Zaprzestanie opowiadania historii to najlepszy sposób na zabicie legendy.

Autorzy zachęcają fanów do podpisywania petycji i używania hashtagu #RecastTChalla w mediach społecznościowych. Wyjaśniają, że intencją ruchu nie jest "prośba o natychmiastowe zatrudnienie nowego aktora", ponieważ "nikt nie mógłby go (Bosemana) zastąpić". Nie chodzi też o to, żeby uniemożliwić innym postaciom przejęcia roli Czarnej Pantery (jak choćby Shuri). Ta petycja "jest jedynie prośbą o kontynuowanie roli T'Challi w MCU".

#RecastTChalla to wezwanie do kontynuowania tej roli w uniwersum - roli, nad którą Chadwick Boseman ciężko pracował.