Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - kto czarnym charakterem? To znana postać z komiksów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Charles Murphy z Murphy's Multiverse to jeden z najbardziej rzetelnych scooperów. Jego doniesienia przeważnie się sprawdzają. Według jego wiedzy głównym czarnym charakterem w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu będzie Namor. Jest to komiksowy władca Atlantydy i jeden z pierwszych herosów w historii Marvela, więc jest to ciekawe, bo to oznacza, że znany z innych plotek konflikt Atlantydy z Wakandą nie będzie mieć jednoznacznego podziału na dobrych i złych.

Czarna Pantera 2 - o czym jest film?

Według wcześniejszych plotek w centrum fabuły leży konflikt Wakandy z Atlantydą. Oficjalnych szczegółów na tym etapie nie ujawniono, ale według przecieków wpływ na to będą mieć też wydarzenia z Eternals, bo końcówka naruszyła spokój oceanów. Nie wiemy jednak, dlaczego ma dojść do walki obu królestw. Z innych plotek wynika, że w rolę Namora może wcielić się Tenoch Huerta.

MCU

Jednym z ważnych wątków będzie fabularne pożegnanie T'Chali, który zniknie z MCU w obliczu śmierci aktora Chadwicka Bosemana.

Nie wiadomo, kiedy ruszy promocja widowiska .Czarna Pantera 2 ma premierę 11 listopada 2022 roku.