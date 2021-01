Czarna Wdowa - ujawniono czas trwania filmu MCU

Marvel

Czarna Wdowa to jeden z projektów Kinowego Uniwersum Marvela, które mamy zobaczyć w 2021 roku. Ujawniono oficjalny czas trwania filmu. To 2 godziny i 13 minut. To czyni widowisko dziewiątą najdłuższą produkcją MCU. Projekt nadal ma zadebiutować w maju 2020 roku, jednak to zapewne zależy od postępów pandemii i ilości zaszczepionych osób. Disney jeszcze nie podjął żadnej decyzji odnośnie zmiany daty premiery.

W produkcji tytułowa bohaterka musi połączyć siły ze swoimi byłymi kompanami sprzed czasu Avengers. Wśród nich znajdują się Yelena Belova oraz Red Guardian. Czarna Wdowa musi z ich pomocą powstrzymać tajemniczego Taskmastera, złoczyńcę, który włada obecnie Czerwonym Pokojem, miejscem, w którym szkolono Natashę.

Disney/Marvel

W obsadzie widowiska znajdują się Scarlett Johansson, Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenie i Ray Winstone. Reżyserką projektu jest Cate Shortland.

Czarna Wdowa - premiera filmu w maju 2021 roku.