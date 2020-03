Czarna Wdowa - David Harbour uważa, że Red Guardian jest najlepszą postacią MCU

Czarna wdowa wciąż promowana jest przez Disneya i Marvel Studios i na razie nie ma decyzji o przesunięciu premiery filmu spowodowanej pandemią koronawirusa. W jednym z nowych wywiadów wypowiedział się także David Harbour, który pojawi się na ekranie jako Red Guardian. Ujawnił, dlaczego uważa, że jego bohater jest najlepszą postacią w Kinowym Uniwersum Marvela.

Harbour niedawno na dużym ekranie pojawił się jako Hellboy, ale film nie zebrał niestety pozytywnych recenzji ze strony widzów i krytyków. Aktora jednak nie opuszcza dobry humor i zawsze pozytywnie wypowiada się o swoim kolejnym projekcie, którym będzie właśnie Czarna Wdowa. W rozmowie z Entertainment Weekly stwierdził, że jego postać jest najlepszą w całym MCU.

Myślę, że mogę być stronniczy, ale uważam, że to najlepsza postać w całym Kinowym Uniwersum Marvela. Mam na myśli, że jest narcyzem, więc to dobrze, że to właśnie ja wcielam się w tę postać. Jest złożonym bohaterem. Na pewnym poziomie wydaje się być klasycznym twardzielem, ale kiedy go poznajesz, musisz go polubić, a on chce być zabawny i bohaterski - a wcale nie jest.

Miejmy nadzieję, że będziemy mogli skonfrontować słowa aktora już w maju. W obsadzie oprócz Scarlett Johansson i Dabida Harboura znajdują się Rachel Weisz, Florence Pugh, O.T. Fagbenie i Ray Winstone. Reżyserką projektu jest Cate Shortland.

Czarna Wdowa - okładka

Czarna Wdowa wejdzie na ekrany kin 1 maja 2020 roku.