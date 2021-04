Falcon i Zimowy żołnierz - Wyatt Russell komentuje reakcje fanów na nowego Kapitana Amerykę

Źródło: Marvel/Disney+

Falcon i Zimowy żołnierz jest nowym serialem osadzonym w Kinowym Uniwersum Marvela. W nim otrzymamy odpowiedź na pytanie, kto zostanie nowym Kapitanem Ameryką. Na razie serial pokazuje, że będzie to John Walker (Wyatt Russell). To właśnie on przejął tarczę i wybrany został przez rząd amerykański do niesienia dobra jako nowy symbol. Po pierwszym odcinku fani Marvela ruszyli na media społecznościowe i głośno wyrażali swoje reakcje na nowego Kapitana Amerykę.

Prócz licznych memów, powstała też akcja #NotMyCap w mediach społecznościowych. Russell wypowiedział się na temat reakcji fanów w rozmowie z Entertainment Tonight.

Zalecenie Marvela brzmiało: "Słuchaj, to oczywiście nie jest próba zrobienia tego, co zrobił Chris Evans." (...) To właśnie podobało mi się w tej postaci: polaryzacja fanów, co jest zawsze atrakcyjne do grania. Fajnie jest móc wcielać się w takich bohaterów, a kiedy zrobisz to wiarygodnie, miejmy nadzieję, że ludzie cię nie polubią. Nigdy nie miałem okazji zagrać postaci bardzo nielubianej, więc było to fajne doświadczenie (śmiech). Muszę szczerze powiedzieć, że to było super zabawne, że zostałem przyjęty w ten sposób.

Z kolei Sebastian Stan w rozmowie dla BBC Radio zdradził, że fani wciąż przemawiają do niego słowami, których użył w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów Zemo w celu aktywowania Zimowego Żołnierza. Słynny już w MCU ciąg słów jest tym, co ciągle słyszy w codziennych sytuacjach Sebastian Stan. Dodał jednak, że jest to zawsze bardzo zabawne i musi tłumaczyć fanom, że niestety to nie zadziała i nie sprawią, że stanie się Zimowym Żołnierzem.

W rozmowie z MTV News, Anthony Mackie odniósł się do tematyki poruszanej w serialu, która jest w pewnym sensie zbliżona do tego, co teraz dzieje się na świecie w związku z pandemią koronawirusa.

To zdecydowanie najlepszy czas na emisję serialu. Myślę, że jesteśmy w trakcie wielkich zmian, co jest ekscytujące. Ponieważ serial porusza temat "Blipu" z Avengers: Koniec gry i pokazuje, jak te postacie próbują dostosować się do nowej normalności, co jest podobne do obecnej sytuacji, kiedy wszyscy będziemy zaszczepieni i będziemy musieli znaleźć naszą nową normalność w świecie po COVIDzie.

Do sieci trafiło też nagranie wrzucone przez kaskaderów, dające wgląd w jedną ze scen pierwszego odcinka od kulis: