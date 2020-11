Czarna Wdowa - Florence Pugh o przerażającym aspekcie fabuły filmu

fot. Marvel

Książka The Black Widow: The Official Movie Special Book jest już dostępna w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych; teraz do sieci trafiło kilka intrygujących cytatów z fragmentów wywiadu z jedną z gwiazd widowiska, Florence Pugh.

Aktorka, która wciela się w Yelenę Belovą, przyznała, że była zaskoczona tym, jak daleko reżyserka Cate Shortland była w stanie przesunąć pewne granice i pogłębić niektóre z mroczniejszych elementów filmu. Jej świeżo opublikowane wypowiedzi kontynuują temat:

Fabuła, którą opowiadamy, jest... przerażająca. Chodzi o kobiety, które były w zasadzie wykorzystywane, bezwzględnie i brutalnie szkolone, by stać się maszynami do zabijania. To kolejny film Marvel Studios, ale przy okazji historia kobiet, które próbują odzyskać swoje życie. To nietypowe i bycie częścią tego jest bardzo ekscytujące.

Czy nowy film Marvela rzeczywiście odważniej dotyka istotnych tematów, niż dotychczas? Minie jeszcze trochę czasu, zanim się przekonany. Póki co premiera zaplanowana jest na maj 2021 roku.

W filmie tytułowa bohaterka i jej starzy towarzysze z czasów przed Avengers będą musieli zmierzyć się z nowym pokoleniem agentek z programu, który przeszła Natasha. Projektem dowodzi tajemniczy Taskmaster.