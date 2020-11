X-Men - twórca kultowego serialu o wyzwaniu włączenia mutantów do MCU

marvel

X-Men zawiera łącznie 76 odcinków i opowiada historię tytułowej drużyny. Była to jedna z pierwszych dużych kreskówek Marvela, która odniosła sukces nie tylko w liczbie widzów, ale też przenoszeniu materiału źródłowego na mały ekran. Twórca tej produkcji, Eric Lewald w podcaście GWW Change My Mind wypowiedział się na temat trudnego zadania, jakim niewątpliwie jest tworzenie filmów w uniwersum X-Men.

Twórca zauważa, że jeśli chodzi o serial animowany, było to łatwiejsze ze względu na czerpanie w większości tylko ze świata X-Men. Inaczej będzie w przypadku Marvel Studios, gdzie X-Men staną się częścią znacznie większego świata, podobnie jak w komiksach. Lewald wyraził swój podziw dla Kevina Feige, że ten jest w stanie utrzymać to wszystko w ryzach.

Nie wiem. Nie wiem, jak Kevin Feige śpi w nocy, dając radę utrzymać te wszystkie elementy układanki na swoim miejscu. Ale jeśli chodzi o X-Men, kiedy ludzie pytają mnie o włączenie ich do MCU, zawsze miałem odwrotny problem. W samym uniwersum X było już tak bardzo wiele postaci i złoczyńców. W pewnym momencie odkryłem, że wycinam połowę i opowiadam historię o trzech X-Menach w 20-minutowym odcinku, tylko po to, by zachować równowagę.

Jak mutanci zostaną wprowadzeni do MCU? W sieci znajduje się wiele teorii i spekulacji, ale tak naprawdę wciąż nie wiemy, jaką drogę obierze Kevin Feige i jego ekipa. Zgodzicie się z Lewaldem, że sam świat X-Men jest tak bogaty, że trudno będzie to łączyć z MCU? Macie swoje pomysły jak to rozwiązać? Dajcie znać w komentarzach.