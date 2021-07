Czarna Wdowa - ile było prawdy w plotkach o pojawieniu się [SPOILER]?

fot. Marvel

Reżyserka Czarnej Wdowy, Cate Shortland ujawniła, czy plotki o pojawieniu się Roberta Downeya Jr. w filmie były prawdziwe. Pod koniec filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Tony Stark ostrzegał Natashę Romanoff, że generał Ross nie odpuści i będzie ją ścigał za pomoc Kapitanowi Ameryce. Wątek bohaterki w swoim solowym filmie rozpoczyna się od momentu, w którym właśnie widzimy Rossa polującego na Avengerkę. Czy zatem był faktycznie plan na pojawienie się Tony'ego Starka?

Na początku prowadziliśmy dyskusję o wszystkich, wielu różnych postaciach. Zdecydowaliśmy jednak inaczej i świetny był Kevin Feige, który powiedział: ona nie potrzebuje chłopaków. Nie chcieliśmy, żeby czuła, że potrzebuje wsparcia. Chcieliśmy żeby poradziła sobie samodzielnie. I tak jest.

W jednym z wywiadów Scarlett Johansson ujawniła kulisy poinformowania jej o tym, jak jej postać zostanie uśmiercona w Avengers: Koniec gry. Wcześniej aktorka odnosiła się do tej sceny mówiąc, że całkowicie rozumie motywacje jej bohaterki i jest to bardzo w jej charakterze.

Zadzwonił do mnie Kevin Feige, nasz szef w Marvelu; Myślę, że był zdenerwowany, gdy mi o tym powiedział i miał zasmucony głos, mówiąc coś w stylu: Wszyscy spodziewaliśmy się, że dojdzie do wielkich poświęceń".

Fani dostrzegli jedno drobne nawiązanie do postaci Wolverine'a. Ma to miejsce pod koniec sceny pościgu bohaterek przez Taskmastera. Gdy wpadają samochodem do metra w Budapeszcie, dostrzec można logo knajpy The Princess Bar. Tak samo nazywał się lokal prowadzony przez Logana w komiksach, gdy zamieszkiwał Madripoor. Widzieliśmy to samo logo w samym Madripoorze w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Może zatem Wolverine zdecydował się na rozszerzenie swojej działalności? Oczywiście traktujmy to z przymrużeniem oka.

Cate Shortland ujawniła też, że podczas prac nad filmem korzystała z pomocy innych reżyserów tworzących dla Disneya. Byli to m.in. Anna Boden i Ryan Fleck (Kapitan Marvel), Chloe Zhao (Eternals), ale także Taika Waititi (Thor: Ragnarok).