Wiedźmin: 2. sezon - Kaer Morhen, tropy fabularne i inne ważne rzeczy. Analiza zwiastuna

Netflix

Zwiastun 2. sezonu serialu Wiedźmin pojawił się podczas WitcherConu, pierwszego wydarzenia dla fanów franczyzy realizowanego przez Netflixa i CD Projekt Red. Ta współpraca przestaje być przypadkowa, bowiem w samym zwiastunie serialu dostrzec możemy elementy wyraźnie inspirowane grą lub nawet bezpośrednio z niej przeniesione. Na pierwszy rzut oka materiał stanowi prawdziwą kopalnię, jeśli chodzi o przeróżne tropy fabularne, ale głębsza analiza wskazuje także, że prawdopodobnie jest to materiał pochodzący w większości z pierwszych odcinków serialu i jeszcze wiele przed nami twórcy ukryli.

To także sprawia, że z dużym optymizmem można spoglądać na nadchodzący sezon. W premierowej serii Wiedźmin napotkał liczne problemy i choć wciąż był to kapitalny serial, który pokochały miliony widzów na całym świecie, to jednak sposób prowadzenia narracji ostatecznie nie przypadł widzom do gustu, podobnie jak elementy scenografii czy kostiumy ze zbrojami Nilfgaardu na czele. Był czas na wyciągnięcie wniosków i pierwszy teaser wskazuje, że odrobiono lekcje. Nowa kostiumografka zadbała, żeby garderoba postaci nie wyglądała jak z serialu o Xenie, zaś zwiększony budżet można było wykorzystać na bogatsze scenografie. Mamy ponownie dużo scen kręconych w prawdziwych lokacjach, ale wnętrza budynków nie zawsze robiły takie wrażenie, jak tutaj chociażby sala wewnątrz Kaer Morhen.

Wydaje się zatem, że serial wreszcie odnalazł odpowiedni kierunek i dzięki linearnej narracji będzie można jeszcze mocniej trafić w gusta widowni. Odczuwalny jest inny klimat, więcej dowiemy się o profesji wiedźminów i zapewne również o Kontynencie, na co przez adaptowanie opowiadań nie zawsze było miejsce i czas. Za wcześnie na otwieranie szampana, ale wygląda to bardzo obiecująco i mamy nadzieję, że podtrzymamy to wrażenie podczas analizowania zwiastuna.

Wiedźmin - analiza zwiastuna, spekulacje, easter eggi

Zacznijmy od rozszyfrowania tytułów odcinków, ponieważ wtedy dalsze rozważania staną się jaśniejsze.

Jako showrunnerka w 2. sezonie powraca Lauren Schmidt Hissrich. W głównych rolach ponownie wystąpią: Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) i Anya Chalotra (Yennefer). W obsadzie są także: Basil Eidenbenz jako Eskel, Paul Bullion w roli Lamberta, Kim Bodnia jako Vesemir, Yasen Atour jako Coen, MyAnna Buring jako Tissaia, rektorka akademii dla czarodziejek w Aretuzie, Mimi Ndiweni jako Fringilla, Therica Wilson-Read jako Sabrina, Eamon Farren - Cahir, Joey Batey - Jaskier, Lars Mikkelsen - Stregobor, Royce Pierreson – Istredd, Anna Shaffer – Triss i Tom Canton - Filavandrel.

Poniżej możecie zobaczyć jeszcze wideo poświęcone Kaer Morhen.

Zobacz także:

Wiedźmin - 2. sezon zadebiutuje oficjalnie 17 grudnia na platformie Netflix.