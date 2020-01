Czarna Wdowa - nawet Marvel nie jest pewny, dlaczego Natasza dołączyła do S.H.I.E.L.D.

Marvel oficjalnie wypuścił do sieci pierwsze strony komiksu Black Widow Prelude #1, premierowej odsłony serii wprowadzającej do najbliższej odsłony MCU, filmu Czarna wdowa - cała historia zadebiutowała z kolei w sklepie Domu Pomysłów. Akcja opowieści rozpoczyna się praktycznie zaraz po wydarzeniach ukazanych w produkcji Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów; choć widzimy w niej także sceny retrospekcji związane ze szkoleniem tytułowej bohaterki w programie Czerwony Pokój, jeszcze większą ciekawość czytelników wzbudza inna kwestia.

Chodzi tu mianowicie o to, dlaczego Natasza Romanow zdecydowała się dołączyć do organizacji S.H.I.E.L.D. - wygląda na to, że nie jest tego pewny nawet sam Dom Pomysłów. Na początku historii generał Thunderbolt Ross stara się przekonać Światową Radę Bezpieczeństwa do traktowania pojmania Czarnej Wdowy jako celu priorytetowego. W tym celu spotyka się on z członkinią Rady o nazwisku Hawley, która pyta go o przeszłość Nataszy i o to, dlaczego weszła ona w szeregi S.H.I.E.L.D. Ross odpowiada wówczas:

Według jednej z relacji miała ona wpaść na Bartona w trakcie misji, która zakończyła się fiaskiem. On uratował jej życie, a w obliczu stresującej sytuacji zawiązała się pomiędzy nimi więź. Druga opcja jest taka, że uratowała życie Nicka Fury'ego - ten był pod tak wielkim wrażeniem jej osoby, że zaproponował jej stanowisko w S.H.I.E.L.D. Jest również możliwe, że jedno z wydarzeń, w którym wzięła udział, podważyło jej wiarę w swoją ojczyznę i dlatego potrzebowała nowego otwarcia. Wszystko, co wiemy, to to, że została agentką S.H.I.E.L.D.

Zobaczcie przykładowe strony i plansze z komiksu:

Black Widow Prelude #1

Czarna Wdowa wejdzie na ekrany kin 1 maja.