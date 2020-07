Czarna Wdowa - Scarlett Johansson nazywa film samodzielną franczyzą

fot. Marvel

Czarna wdowa to projekt, który miał rozpocząć 4. Fazę Kinowego Uniwersum Marvela. Jednak z powodu pandemii premiera filmu została przesunięta na listopad. Fanowskie konto na Twitterze gwiazdy widowiska, Scarlett Johansson, ujawniło krótki klip z wywiadu z aktorką. Najciekawsze jest w nim to, że Johansson nazywa produkcję samodzielną franczyzą. To może oznaczać, że Marvel Studios planuje nakręcić więcej filmów o solowych przygodach Czarnej Wdowy. Oczywiście na potwierdzenie tych słów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Wideo z wywiadu możecie obejrzeć poniżej.

Scarlett Johansson on her Black Widow co-star, Florence Pugh pic.twitter.com/vWH4L1LYBw — best of scarlett (@BestfScarlett) June 30, 2020

W produkcji Czarna Wdowa i jej starzy towarzysze z czasów przed Avengers będą musieli zmierzyć się z nowym pokoleniem agentek z programu, który przeszła Natasha. Projektem dowodzi tajemniczy Taskmaster. Oprócz wspomnianej Johansson w obsadzie znajdują się Rachel Weisz, Florence Pugh, David Harbour, O.T. Fagbenie i Ray Winstone. Reżyserką projektu jest Cate Shortland.

Czarna Wdowa - premiera filmu w USA została zaplanowana na 6 listopada.