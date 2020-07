Czarna Wdowa - seria nowych grafik promocyjnych od Hot Topic. Nowe zwiastuny? Raczej nie

fot. materiały prasowe

Czarna wdowa ma mieć swoją premierę (póki co) w listopadzie - w dniu, w którym mieliśmy zobaczyć The Eternals, czyli inny film Marvela, którego premiera została przesunięta (a my do teraz nie mieliśmy szansy obejrzeć ani jednego zwiastuna). Choć nie mamy żadnej pewności, że Czarną Wdowę uda się zobaczyć jeszcze w 2020 roku, a kampania marketingowa filmu przyhamowała, do sieci trafiła seria nowych materiałów promocyjnych - tym razem jest to garść grafik od Hot Topic. Niedawno wspominaliśmy też o nowych zwiastunach, później jednak pojawiły się donosy, że pokazywane są one wyłącznie w kinach i nie zawierają żadnych nowych fragmentów, a zatem w tej materii raczej nie mamy na co czekać.

Czarna Wdowa

Najnowszy film MCU będzie rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z takich superprodukcji jak Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów oraz Avengers: Wojna bez granic. Natasha musi powrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Razem ze swoja rodziną chce zniszczyć program Czarnych Wdów prowadzony przez Taskmastera.