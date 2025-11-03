foto. Marvel

Reklama

Do sieci wyciekła fotografia z sesji zdjęciowej przygotowanej do promocji drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie. Prawdziwość zdjęcia została potwierdzona przez ComicBookMovie.com, więc nie jest to dzieło sztucznej inteligencji. Strój wygląda identycznie jak ujęcia z planu, które widzieliśmy wiele miesięcy temu. Po raz pierwszy tytułowy superbohater otrzymuje czarny kostium z literami DD na klatce piersiowej, tak jak w komiksach. Do tej pory żaden ze strojów nie miał symbolu DD.

Daredevil: Odrodzenie - czarny kostium

ROZWIŃ ▼

Daredevil: Odrodzenie - co wiemy o 2. sezonie?

Prace na planie zakończyły się kilka miesięcy temu. Wiemy, że historia skupi się na konflikcie z burmistrzem Wilsonem Fiskem, znanym w świecie przestępczym jako Kingpin. Ważną rolę ma odegrać Jessica Jones, którą doskonale pamiętamy z jej solowego serialu Marvela. To powrót Krysten Ritter do roli i jej oficjalny debiut w filmowym uniwersum Marvela.

Przypomnijmy, że w trakcie prac nad serialem Daredevil: Odrodzenie całkowicie zmieniono koncepcję. Podjęto decyzję, by stworzyć kontynuację Daredevila realizowanego niegdyś dla Netflixa. Tym samym wszystkie seriale Marvela z tamtego okresu - Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist i The Defenders - stały się częścią kanonu MCU. Wydarzenia więc rozgrywają się w tym samym uniwersum.

Daredevil: Odrodzenie - premiera 2. sezonu odbędzie się w marcu 2026 roku na Disney+.