Czarny telefon - zwiastun horroru reżysera Sinister i Doktor Strange

fot. Materiały Prasowe

Blumhouse opublikował pierwszy oficjalny zwiastun filmu Czarny telefon, Scotta Derricksona, w którym dwukrotnie nominowany do Oscara Ethan Hawke, wcieli się w najbardziej przerażającą rolę w swojej karierze. Twórca powraca do swojego ulubionego gatunku grozy i zmierzy się z pierwszym reżyserskim projektem od czasu Doktora Strange'a z 2016 roku.

Fabuła Czarnego telefonu opowiada historię Finneya Shawa, nieśmiałego 13-latka, który zostaje porwany i zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy przez sadystycznego mordercę. W pomieszczeniu znajduje się również stary telefon, który mimo tego, że nie działa, to co noc dzwoni. Po podniesieniu słuchawki młody bohater słyszy głosy zmarłych. Coś, co na pozór wydaje się być iluzją, z czasem staje się jedyną nadzieją na przetrwanie chłopca.

Czarny telefon - zwiastun filmu

Amerykański scenarzysta jest współautorem scenariusza wraz z C. Robertem Cargillem (Doctor Strange, Sinister). W obsadzie znaleźli się: Ethan Hawke jako The Grabber, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies i James Ransone.

Czarny telefon trafi do kin 4 lutego 2022 roku.