Wiedźmin - nowy kompozytor stworzy muzykę do 2. sezonu. Kim jest?

Sonya Belousova i Giona Ostinelli stworzyły muzykę w pierwszym sezonie Wiedźmina, która utkwiła w głowach fanów na długie miesiące. W dużej mierze nie chodzi jedynie o zapadające w pamięć tematy, ale również pieśni Jaskra na czele z Grosza daj wiedźminowi. Okazuje się, że w drugim sezonie muzykę będzie tworzyć Joseph Trapanese. Informacja o zmianie pojawiła się jeszcze we wrześniu, ale przeszła bez echa. 13 października Trapanese napisał o tym na InstaStories na Instagramie.

Joseph Trapanase ostatnio tworzył dobrze ocenianą muzykę do serialu Cień i kość. Wielu fanów może go kojarzyć z świetnego soundtracku do serialu Tron: Rebelia. Na koncie ma takie tytuły jak Niepamięć czy Stacja Berlin.

W 2. sezonie Wiedźmina będzie się działo, więc być może zmiana kompozytora pozwoli rozbudować to, co stworzono w pierwszym sezonie i dodać muzyce większej świeżości. Jest tu szansa na soundtrack, który zapadnie w pamięć - co do tego fani Josepha Trapanese są zgodni.

Wiedźmin -- premiera 2. sezonu już 17 grudnia.