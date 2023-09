Czas krwawego księżyca - prognozy box office. Czy Scorsese ma hit?

fot. materiały prasowe

Reklama

Czas krwawego księżyca, czyli najnowszy film Martin Scorsese, wchodzi na ekrany kin na całym świecie już 20 października. Według prognoz box office dla Ameryki Północnej film zbierze 24 mln dolarów. Nie jest to rewelacyjne otwarcie przy budżecie 200 mln dolarów, ale tego typu kino nie bije rekordów podczas premierowych weekendów. Tutaj chodzi o tak zwane długie nogi, aby tytuł zbierał wpływy przez wiele tygodni. Przychody spoza Ameryki Północnej nie zostały oszacowane.

Czas krwawego księżyca - box office

Na mniejsze wpływy w box office wpłynie czas trwania, który wynosi 3 godziny 26 minut. Jest to drugi najdłuższy fiilm w karierze Martina Scorsese po Irlandczyku.

To jest film tworzony przez platformę streamingową Apple TV+, do której ileś miesięcy po premierze trafi. Serwisy tego typu nie ujawniają danych, kiedy film staje się dla nich dochodowy, więc w tym przypadku same wpływy w box office o tym na pewno nie decydują.

Czas krwawego księżyca - klip

Pierwszy fragment filmu:

Czas krwawego księżyca - opis fabuły

Film opowiada o serii tajemniczych zaginięć członków bogatego plemienia Osagów mieszkających na obszarach złóż ropy naftowej w Oklahomie. Sprawą zaczyna się interesować nowo powstała agencja federalna FBI w tym agent J. Edgar Hoover.

W obsadzie są między innymi: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone oraz John Lithgow. Autorem scenariusza jest nagradzany Eric Roth. Oparł go na książce pod tym samym tytułem.

Czas krwawego księżyca - premiera 20 października w polskich kinach.