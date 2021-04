Czechy z rekordową liczbą produkcji filmowych i telewizyjnych kręconych na terenie kraju

fot. Amazon

Według Czech Film Commission, liczba produkcji filmowych w Czechach wkrótce osiągnie rekordowy poziom uzyskany w 2019 roku. W 2020 roku do kraju napłynęły inwestycje zagraniczne w wysokości 347 mln euro/420 mln dolarów, dotyczące sfery filmowej. Te prognozy pojawiają się pomimo trwających w państwie obaw związanych z koronawirusem. Czechy były jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię krajów Europy Środkowo-Wschodniej na początku tego roku. Jednak w ostatnich tygodniach liczba infekcji systematycznie spada.

fot. materiały prasowe

Wśród projektów kręconych lub przygotowywanych w Czechach są: serialowa adaptacja powieści E. M. Remarque All Quiet on the Western Front od Netflixa z Danielem Brühlem w roli głównej; Operation Totems, opowieść o miłości między dwojgiem szpiegów z czasów zimnej wojny, której akcja toczy się w Berlinie Wschodnim, Moskwie i Paryżu; nowa adaptacja powieści Niebezpieczne związki Pierre'a Choderlosa de Laclosa od Lionsgate; apokaliptyczny serial Extinction od Sky oraz filmy fabularne Netflixa, Spaceman of Bohemia, adaptacja powieści czeskiego pisarza Jaromira Kalfara z Adamem Sandlerem w roli głównej i The Gray Man, thriller szpiegowski z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem w rolach głównych. Ponadto w kraju trwają prace nad dwoma wielkimi projektami Amazona, serialami Koło czasu i Carnival Row.