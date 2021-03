The Gray Man - padł pierwszy klaps na planie widowiska Netflixa od reżyserów Avengers: Endgame

fot. Warner Bros

The Gray Man to nowe widowisko platformy Netflix, które ma być najdroższym do tej pory przedsięwzięciem serwisu. Koszt produkcji szacuje się bowiem na ponad 200 mln dolarów. Za reżyserię odpowiadają bracia Joe i Anthony Russo. Na swoim profilu na Twitterze twórcy zamieścili zdjęcie informujące o początku produkcji projektu. Wpis możecie obejrzeć poniżej.

Widowisko zostało oparte na bestsellerowej powieści sensacyjnej autorstwa Marka Greaneya. Bohaterem literackiego oryginału jest Court Gentry, zabójca na zlecenie i były członek elitarnego oddziału CIA, który zostaje wplątany w pewien spisek. Na Gentry'ego zaczyna polować Lloyd Hansen, również były pracownik CIA, który wysyła za bohaterem oddziały wyszkolonych najemników.

https://twitter.com/Russo_Brothers/status/1371858919325200391

Gwiazdami produkcji są Ryan Gosling i Chris Evans. W obsadzie znajdują się również Ana De Armas, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Billi Bob Thornton, Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush i Julia Butters.