Czerwona nota 2, Wyprawa do dżungli 2 i nowe Jumanji. Co z sequelami?

Zapowiada się pracowity czas dla Dwayne'a Johnsona, który wystąpi w kilku kontynuacjach filmów. Producenci Beau Flynn i Hiram Garcia, z którymi "The Rock" już kilka razy współpracował (Hercules, Baywatch. Słoneczny Patrol, Rampage: Dzika furia), w rozmowie z Collider zdradzili na jakim etapie prac są poszczególne projekty, w których wystąpi słynny aktor.

Jak możemy się dowiedzieć, prace nad szkicem scenariusza do dwóch sequeli Czerwonej noty są na ukończeniu. Przypomnijmy, że ten film akcji, w którym w głównych rolach zagrali również Gal Gadot i Ryan Reynolds, jest najpopularniejszą anglojęzyczną produkcją Netflixa (364 mln godzin). Streamer zamówił od razu dwie kolejne części, które będą kręcone za jednym zamachem. Flynn zdradził:

Cóż, mamy scenariusz do Czerwonej noty 2 i prawie do trzeciej części. Plan jest taki, że przy odrobinie szczęścia, jeśli Hiram i ja zrobimy wszystko, co w naszej mocy, to nakręcimy te filmy jednocześnie. Ale wszystko rozchodzi się o scenariusze i to co my o nich myślimy i co sądzą o nich Dwayne, Gal i Ryan. Ta franczyza to prawdziwy hit i oczywiście Netflix naprawdę tego chce, a Rawson [Marshall Thurber] jest zaangażowany.

Twórca dodał, że dla reżysera i scenarzysty Rawsona Marshalla Thurbera ten film jest bardzo ważny i już wkrótce ma dostarczyć szkic scenariusza.

fot. Netflix

Podczas wywiadu zapytano również o postępy nad innymi kontynuacjami, w których miałby wystąpić Johnson. Flynn wyjaśnił, że bardzo chcą, aby Wyprawa do dżungli 2 powstała ze względu na niesamowitą więź, jaką wytworzyli w filmie między sobą "The Rock" oraz Emily Blunt.

Ich chemia jest niezwykła w pierwszym filmie i teraz wiem, że znają te postacie z bardzo intymnej strony. Mam przeczucie, że ta dwójka dopilnuje, że Wyprawa do dżungli 2 powstanie za jakiś czas.

fot. Disney

Fani powinni też wyczekiwać trzeciej części Jumanji. Garcia wyjaśnił:

Jumanji 3 na pewno powstanie. Oczywiście Jake Kasdan reżyseruje Red One [nadchodzący świąteczny film z Johnsonem], więc teraz nad tym pracuje. Dużo rozmawiamy o Jumanji. Właściwie mamy świetne pomysły na to, co zamierzamy zrobić w następnym filmie. Więc po rozmowach z Jake'em wiem, że gdy zakończy pracę nad Red One, będzie to dla niego następny priorytet. To jest coś, co zdecydowanie chcemy zrobić.

fot. materiały prasowe

Na razie Dwayne Johnson promuje nadchodzący blockbuster Black Adam, który wejdzie do kin 21 października. Ma w planach również występy w The King, San Andreas 2, Doc Savage oraz Big Trouble in Little China.

